Евгений Дадонов: Не думаю о возможном переезде в Кошице - Советский спорт
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21 мая 2019 10:46ХоккейЛипкин Антон

Евгений Дадонов: Не думаю о возможном переезде в Кошице

Россия может отправиться на матч ¼ финала в Кошице, если займет третье место в группе B.

Форвард сборной России Евгений Дадонов перед заключительным матчем на групповом этапе чемпионата мира со Швецией высказался о том, что на матч ¼ финала российской команде, возможно, придется отправиться в Кошице.

«Лично я не думаю ни о чем касательно четвертьфинала и возможных переездов, – приводят «Известия» слова Дадонова. – Концентрируюсь только на следующей игре со Швецией.

Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет».

Напомним, сборная России проводит матчи группы B в Братиславе и останется в столице Словакии, если займет первое или второе место в группе. Однако поражение от Швеции и победа Чехии над Швейцарией приведут к тому, что у трех команд (Россия, Швеция, Чехия) будет одинаковое количество очков, тогда распределение мест будет зависеть от разницы шайб в матчах этих команд друг с другом.

Добавим, что команды, занявшие в группе B третье и четвертое места, проведут свои матчи ¼ финала в Кошице.

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