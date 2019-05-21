Евгений Дадонов: Не думаю о возможном переезде в Кошице

Форвард сборной России Евгений Дадонов перед заключительным матчем на групповом этапе чемпионата мира со Швецией высказался о том, что на матч ¼ финала российской команде, возможно, придется отправиться в Кошице.
«Лично я не думаю ни о чем касательно четвертьфинала и возможных переездов, – приводят «Известия» слова Дадонова. – Концентрируюсь только на следующей игре со Швецией.
Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет».
Напомним, сборная России проводит матчи группы B в Братиславе и останется в столице Словакии, если займет первое или второе место в группе. Однако поражение от Швеции и победа Чехии над Швейцарией приведут к тому, что у трех команд (Россия, Швеция, Чехия) будет одинаковое количество очков, тогда распределение мест будет зависеть от разницы шайб в матчах этих команд друг с другом.
Добавим, что команды, занявшие в группе B третье и четвертое места, проведут свои матчи ¼ финала в Кошице.
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