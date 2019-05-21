Козлов стал ассистентом Хартли в «Авангарде» вместо Пелино

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Авангарда», сообщает официальный сайт «ястребов».
47-летний Козлов стал ассистентом главного тренера Боба Хартли вместо завершившего работу в клубе канадца Майкла Пелино.
В предыдущем сезоне Козлов возглавлял «Химик», который занял девятое место в регулярном чемпионате ВХЛ. До этого он входил в тренерский штаб «Спартака».
Отметим, что Козлов хорошо знаком с Хартли: с 2003 по 2008 годы он играл под его руководством в НХЛ за «Атланту».
Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл серию ЦСКА.
В качестве игрока Козлов по два раза выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998) и Кубок Гагарина (2011, 2012).
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