Козлов стал ассистентом Хартли в «Авангарде» вместо Пелино В предыдущем сезоне Козлов работал в «Химике».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб «Авангарда», сообщает официальный сайт «ястребов».

47-летний Козлов стал ассистентом главного тренера Боба Хартли вместо завершившего работу в клубе канадца Майкла Пелино.

В предыдущем сезоне Козлов возглавлял «Химик», который занял девятое место в регулярном чемпионате ВХЛ. До этого он входил в тренерский штаб «Спартака».

Отметим, что Козлов хорошо знаком с Хартли: с 2003 по 2008 годы он играл под его руководством в НХЛ за «Атланту».

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл серию ЦСКА.

В качестве игрока Козлов по два раза выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998) и Кубок Гагарина (2011, 2012).