Ворота сборной России в матче со Швецией будет защищать Василевский - Советский спорт
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21 мая 2019 12:30ХоккейСметанникова Дарья

Ворота сборной России в матче со Швецией будет защищать Василевский

Сборная России сегодня, 21 мая, проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира против Швеции.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что ворота национальной команды в игре против команды Швеции будет защищать Андрей Василевский, передает Sport24.ru.

На чемпионате мира в Словакии Василевский провел четыре матча. Василевский вышел на первое место по проценту отраженных бросков среди вратарей, проведших более 60 % игрового времени. За 240 минут на льду 24-летний уроженец Тюмени отразил 89 бросков из 92 (96,74 %).

Матч Россия – Швеция состоится в 21:15 по московскому времени.

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