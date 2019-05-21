Ворота сборной России в матче со Швецией будет защищать Василевский

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что ворота национальной команды в игре против команды Швеции будет защищать Андрей Василевский, передает Sport24.ru.
На чемпионате мира в Словакии Василевский провел четыре матча. Василевский вышел на первое место по проценту отраженных бросков среди вратарей, проведших более 60 % игрового времени. За 240 минут на льду 24-летний уроженец Тюмени отразил 89 бросков из 92 (96,74 %).
Матч Россия – Швеция состоится в 21:15 по московскому времени.
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