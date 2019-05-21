Воробьев – о матче сборных России и Швеции: Обе команды очень мастеровитые

Главный тренер сборной России Илья Воробьев дал комментарий перед матчем с командой Швеции в заключительном туре группового этапа ЧМХ-2019.
«Был разбор сборной Швеции, сейчас будет собрание, будем готовить команду. Обе команды очень мастеровитые.
Шведы хотели отделаться малой кровью в матче с Латвией? В том смысле, что они в пустые ворота забили последний гол, когда латыши сняли вратаря? Надо за собой смотреть, а не за чужими. Всем было понятно, что Латвия снимет вратаря, если счет будет оставаться ничейным. Что нам расстраиваться? Эмоциональное состояние – двигаемся вперед, функциональное состояние – хорошее», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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