Минское «Динамо» объявило об уходе Хенкеля и Лисовца Оба игрока продолжат карьеру в российских клубах.

Защитники минского «Динамо» Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец покидают клуб, сообщает официальный сайт «зубров».

23-летний Хенкель провел в «Динамо» три сезона. В 171 матче в лиге на его счету 23 (6+17) очка при показателе полезности «–3» и 74 минутах штрафа.

24-летний Лисовец дебютировал в команде в сезоне-2013/2014. В 284 матчах в КХЛ он набрал 58 (21+37) очков при показателе полезности «–45» и 161 минуте штрафа.

«Мы рады, что сделали вклад в развитие перспективных белорусских хоккеистов, и благодарим Лисовца и Хенкеля за усердную работу на протяжении многих лет! В статусе ограниченно свободных агентов они получили контрактные предложения от топовых клубов и покидают «Динамо», – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно о том, что Хенкель получил предложение от «Ак Барса», а Лисовец – от «Салавата Юлаева». В российских клубах они не будут считаться легионерами.