Сборная Германии обыграла команду Финляндии на ЧМ-2019 - Советский спорт
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21 мая 2019 15:37ХоккейСметанникова Дарья

Сборная Германии обыграла команду Финляндии на ЧМ-2019

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

В заключительном матче группового этапа встречались сборные Финляндии и Германии. Матч закончился победой немцев со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Марк Михаэлис и Доминик Кагун. У финнов отличились Харри Песонен и Юхани Тюрвяйнен.

Сборная Финляндии несмотря на поражение занимает первое место в группе А, команда Германии идет на третьей позиции.

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