Сборная Германии обыграла команду Финляндии на ЧМ-2019 В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

В заключительном матче группового этапа встречались сборные Финляндии и Германии. Матч закончился победой немцев со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Марк Михаэлис и Доминик Кагун. У финнов отличились Харри Песонен и Юхани Тюрвяйнен.

Сборная Финляндии несмотря на поражение занимает первое место в группе А, команда Германии идет на третьей позиции.