Сборная Германии обыграла команду Финляндии на ЧМ-2019

В заключительном матче группового этапа встречались сборные Финляндии и Германии. Матч закончился победой немцев со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Марк Михаэлис и Доминик Кагун. У финнов отличились Харри Песонен и Юхани Тюрвяйнен.
Сборная Финляндии несмотря на поражение занимает первое место в группе А, команда Германии идет на третьей позиции.
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