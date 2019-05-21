Сборная России займет первое место в группе, даже проиграв шведам Хоккеисты сборной России практически гарантировали себе первое место в группе B.

Сборная Чехии только что обыграла команду Швейцарии со счетом 5:4. Таким образом, чехи поднялись на второе место с 18-ю очками. Столько же очков у лидирующей в группе сборной России, которая вечером сыграет со Швецией.

Россияне могут сохранить первое место в группе даже при возможном поражении от шведов, но с разницей не более, чем в две шайбы. В данный момент у Швеции 15 очков, и она находится на третьем месте. Если шведы обыграют россиян, у трех команд будет по 18 очков и победитель группы будет определен по дополнительным показателям.

Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата мира Чехия обыграла Швецию со счетом 5:2.