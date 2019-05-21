Защитник минского «Динамо» Лисовец перешел в «Салават Юлаев»

Защитник Евгений Лисовец подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано на два года.
Последние шесть сезонов 24-летний защитник провел в минском «Динамо». В межсезонье Лисовец стал ограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне Лисовец провел 59 матчей за минское «Динамо», в которых набрал 24 (7+17) очков.
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