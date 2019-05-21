Александр Хаванов: К сражению с россиянами сборная Швеции отнесется серьезно

Бывший защитник «Сент-Луиса», а ныне комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Хаванов, высказался перед матчем сборных России и Швеции в заключительном туре группового этапа ЧМХ-2019.
«К сражению с россиянами подопечные Рикарда Гренборга отнесутся значительно серьезнее. Сложно предсказать. Уверен, что первый период пройдет в борьбе за контроль шайбы», – цитирует Хаванова «RT на русском».
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