Александр Хаванов: К сражению с россиянами сборная Швеции отнесется серьезно - Советский спорт
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21 мая 2019 17:37ХоккейГичунцев Артур

Александр Хаванов: К сражению с россиянами сборная Швеции отнесется серьезно

Напомним, встреча состоится сегодня, 21 мая и стартует в 21.15 мск.

Бывший защитник «Сент-Луиса», а ныне комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Хаванов, высказался перед матчем сборных России и Швеции в заключительном туре группового этапа ЧМХ-2019.

«К сражению с россиянами подопечные Рикарда Гренборга отнесутся значительно серьезнее. Сложно предсказать. Уверен, что первый период пройдет в борьбе за контроль шайбы», – цитирует Хаванова «RT на русском».

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