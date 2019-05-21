«Ак Барс» подписал контракт с защитником Хенкелем - Советский спорт
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21 мая 2019 18:07ХоккейСметанникова Дарья

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Хенкелем

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Защитник Кристиан Хенкель продолжит карьеру в «Ак Барсе». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне Хенкель играл за минское «Динамо», за которое провел 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков.

23-летний защитник является участником чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии.

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