«Ак Барс» подписал контракт с защитником Хенкелем

Защитник Кристиан Хенкель продолжит карьеру в «Ак Барсе». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
В минувшем сезоне Хенкель играл за минское «Динамо», за которое провел 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков.
23-летний защитник является участником чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии.
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