«Сочи» и СКА обменялись вратарями - Советский спорт
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21 мая 2019 18:17ХоккейСметанникова Дарья

«Сочи» и СКА обменялись вратарями

Два клуба Континентальной хоккейной лиги произвели обмен голкиперами.

Вратарь «Сочи» Петр Кочетков перешел в СКА. Взамен сочинский клуб получил голкипера Никиту Богданова.

Напомним, что Кочетков является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.

В минувшем сезоне 19-летний Кочетков провел два матча за «Сочи» в КХЛ и 21 игру за «Рязань». 24-летний Богданов сыграл 29 матчей за «СКА-Неву» в ВХЛ.

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