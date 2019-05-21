«Сочи» и СКА обменялись вратарями

Вратарь «Сочи» Петр Кочетков перешел в СКА. Взамен сочинский клуб получил голкипера Никиту Богданова.
Напомним, что Кочетков является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
В минувшем сезоне 19-летний Кочетков провел два матча за «Сочи» в КХЛ и 21 игру за «Рязань». 24-летний Богданов сыграл 29 матчей за «СКА-Неву» в ВХЛ.
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