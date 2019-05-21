Выборы президента ИИХФ пройдут в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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21 мая 2019 18:19ХоккейСпирин Дмитрий

Выборы президента ИИХФ пройдут в Санкт-Петербурге

Очередные выборы президента ИИХФ пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге.

С 1994 года федерацией бессменно руководит швейцарец Рене Фазель. Он уже заявлял, что не планирует выставлять свою кандидатуру на седьмой срок.

Срок полномочий следующих президентов ИИХФ будет ограничен 12 годами.

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