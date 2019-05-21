Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии - Советский спорт
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21 мая 2019 19:31ХоккейСметанникова Дарья

Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

В заключительном туре группового этапа сборная Латвии обыграла команду Норвегии со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Микс Индрашис, Янис Якс, Рихард Маренис и Рональд Кениньш. У норвежцев единственную шайбу забросил Тобиас Линдстрем.

Обе команды не смогли пробиться в четвертьфинал турнира. Латвийцы стали пятыми в группе B, набрав девять очков, норвежцы заняли строчку ниже – шесть очков.

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