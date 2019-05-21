Сборная Латвии одержала победу над командой Норвегии

В заключительном туре группового этапа сборная Латвии обыграла команду Норвегии со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Микс Индрашис, Янис Якс, Рихард Маренис и Рональд Кениньш. У норвежцев единственную шайбу забросил Тобиас Линдстрем.
Обе команды не смогли пробиться в четвертьфинал турнира. Латвийцы стали пятыми в группе B, набрав девять очков, норвежцы заняли строчку ниже – шесть очков.
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