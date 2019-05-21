Словаки обыграли датчан в серии буллитов

Сборная Словакии обыграла команду Дании в заключительном туре группового этапа чемпионата мира (2:1 Б).
Защитник словаков Мартин Маринчин открыл счет в концовке второго периода (40-я минута), а в третьей 20-минутке Миккел Бедкер в большинстве восстановил равновесие (47).
Овертайм заброшенных шайб не принес, а в серии буллитов сильнее оказались словаки. Победный бросок на счету Ладислава Надя.
Обе команды лишились шансов на выход в четвертьфинал, но сохранили за собой прописку в высшем дивизионе чемпионата мира. Словакия заняла в группе А пятое место, набрав 11 очков, Дания расположилась строчкой ниже – шесть очков.
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