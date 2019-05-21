Определен состав сборной России на матч со шведами - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 20:06ХоккейСпирин Дмитрий

Определен состав сборной России на матч со шведами

Стал известен состав сборной России на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира с командой Швеции.

Матч начнется в 21:15 по московскому времени в Братиславе.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе, россиянам достаточно не проиграть с разницей в три шайбы.

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