Определен состав сборной России на матч со шведами

Матч начнется в 21:15 по московскому времени в Братиславе.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе, россиянам достаточно не проиграть с разницей в три шайбы.
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