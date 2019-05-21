Элвис Мерзликинс: Сборная Латвии на чемпионате мира боролась за четвертьфинал

- Мы хорошо играли, мы больше не та команда, которая борется за то, чтобы остаться в элите. Действительно боролись за четвертьфинал. Рад за свою команду. Вы сами видели, как мы играли против россиян, чехов и шведов. Но нам еще есть над чем работать, - приводит слова Мерзликинса «РИА Новости».
Напомним, что в заключительном матче группового этапа сборная Латвии обыграла команду Норвегии со счетом 4:1, набрала девять очков и заняла пятую строчку в турнирной таблице.
Всего на чемпионате мира Латвия одержала три победы над сборными Австрии (5:2), Италии (3:0) и Норвегии (4:1), уступив на турнире в четырех встречах - командам Швейцарии (1:2), Чехии (3:6), России (1:3) и Швеции (4:5).
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