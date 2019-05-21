Боб Хартли: Знали, что должны обыграть одну из топ-команд, чтобы попасть в плей-офф

- В целом я очень удовлетворен этим чемпионатом мира. Мы знали, что должны обыграть одну из топ-команд, чтобы попасть в плей-офф. И мы были близки в каждом из этих четырех матчей, но недостаточно близки. Целый ряд игроков вырос по ходу турнира. Наше большинство, наши вратари были великолепны, - приводит слова Хартли «РИА Новости».
Напомним, что на чемпионате мира Латвия одержала три победы над сборными Австрии (5:2), Италии (3:0) и Норвегии (4:1), уступив в четырех встречах турнира - командам Швейцарии (1:2), Чехии (3:6), России (1:3) и Швеции (4:5).
В итоговой турнирной таблице группы В латвийская команда, набрав девять очков, заняла пятую строчку, не сумев пробиться в плей-офф турнира.
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