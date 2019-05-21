Россия уступает Швеции после первого периода

В Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и России.
После первого периода российская команда проигрывает со счетом 0:1. Единственную шайбу у шведов на восьмой минуте встречи забил нападающий Габриэль Ландеског (ВИДЕО).
На данный момент Россия занимает первое место в группе B и попадает в четвертьфинале на сборную США, которая проигрывает Канаде после первого периода со счетом 0:2.
Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.
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