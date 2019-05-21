Швеция – Россия. Дадонов вывел российскую команду вперед (видео)

На пятой минуте второго периода форвард российской команды Евгений Дадонов вывел Россию вперед – 2:1. В ассистентах у него Михаил Сергачев и Евгений Кузнецов.
В первом периоде отличился Габриэль Ландеског, в самом начале второго счет сравнял Артем Анисимов.
Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.
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