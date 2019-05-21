Дадонов догнал Манту и Фролика в списке снайперов чемпионата мира

Соперником российской команды в седьмой игре на турнире стала сборная Швеции. Идет второй период матча, счет 3:1 в пользу сборной России. На шайбу Габриэля Ландескога в первом отрезке встречи россияне ответили точными бросками Артема Анисимова, Евгения Дадонова и Александра Овечкина во втором.
«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
Отметим, на счету Дадонова стало семь заброшенных шайб на этом турнире, по этому показателю он догнал канадского нападающего Энтони Манта и чешского форварда Михаэля Фролика.
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