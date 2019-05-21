Кучеров догнал Нюландера и Ворачека в списке бомбардиров чемпионата мира - Советский спорт
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21 мая 2019 22:27Хоккей

Кучеров догнал Нюландера и Ворачека в списке бомбардиров чемпионата мира

Во вторник сборная России проводит заключительную встречу на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

Соперником российской команды в седьмой игре на турнире стала сборная Швеции. Идет второй период матча, счет 3:1 в пользу сборной России, в составе которой заброшенными шайбами отличились Артем Анисимов, Евгений Дадонов и Александр Овечкин.

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Отметим, что нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом на счету Кучерова стало 15 (6+9) очков на этом турнире, по этому показателю он догнал шведского нападающего Вильяма Нюландера (4+11) и чешского форварда Якуба Ворачека (3+12).

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