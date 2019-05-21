Швеция – Россия. Капризов забросил первую шайбу на турнире (видео)

На 15-й минуте второго периода нападающий российской команды Кирилл Капризов сделал счет 4:1, забросив свою первую шайбу на этом турнире. Передачу ему сделал Евгений Кузнецов.
В первом периоде отличился Габриэль Ландеског, в самом начале второго счет сравнял Артем Анисимов, вторую шайбу забросил Евгений Дадонов, третью – Александр Овечкин.
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