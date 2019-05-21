Швеция – Россия. Капризов забросил первую шайбу на турнире (видео) - Советский спорт
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21 мая 2019 22:32Хоккей

Швеция – Россия. Капризов забросил первую шайбу на турнире (видео)

В эти минуты в Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России.

На 15-й минуте второго периода нападающий российской команды Кирилл Капризов сделал счет 4:1, забросив свою первую шайбу на этом турнире. Передачу ему сделал Евгений Кузнецов.

В первом периоде отличился Габриэль Ландеског, в самом начале второго счет сравнял Артем Анисимов, вторую шайбу забросил Евгений Дадонов, третью – Александр Овечкин.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

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