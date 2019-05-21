Капризов и Малкин забросили свои первые шайбы на чемпионате мира (видео) - Советский спорт
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21 мая 2019 22:36Хоккей

Капризов и Малкин забросили свои первые шайбы на чемпионате мира (видео)

Во вторник сборная России проводит заключительную встречу на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

Соперником российской команды в этой игре стала шведская сборная. Завершается второй период встречи, счет в матче 6:1 в пользу сборной России. В составе сборной России заброшенными шайбами отличились Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин.

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Отметим, что для Капризова и Малкина заброшенные шайбы стали первыми на текущем чемпионате мира.

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