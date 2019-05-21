Швеция – Россия. Григоренко и Малкин забросили еще две шайбы (видео)

В конце второго периода Михаил Григоренко и Евгений Малкин забросили пятую и шестую шайбу в ворота соперника. Счет – 6:1.
В первом периоде отличился Габриэль Ландеског, в самом начале второго счет сравнял Артем Анисимов, вторую шайбу забросил Евгений Дадонов, третью – Александр Овечкин, четвертую – Кирилл Капризов.
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