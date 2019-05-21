Швеция – Россия. Григоренко и Малкин забросили еще две шайбы (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 22:38Хоккей

Швеция – Россия. Григоренко и Малкин забросили еще две шайбы (видео)

В эти минуты в Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России.

В конце второго периода Михаил Григоренко и Евгений Малкин забросили пятую и шестую шайбу в ворота соперника. Счет – 6:1.

В первом периоде отличился Габриэль Ландеског, в самом начале второго счет сравнял Артем Анисимов, вторую шайбу забросил Евгений Дадонов, третью – Александр Овечкин, четвертую – Кирилл Капризов.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/05 17:00Футбол
Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больноеОбозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
21/05 21:00Хоккей
Матч за первое место в группе! Швеция – Россия – 1:6. ОнлайнСледите за матчем вместе с «Советским спортом».
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/05 08:30Хоккей
Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциямиВо вторник в Словакии завершается групповой турнир чемпионата мира по хоккею, в Париже продолжится квалификация теннисного «Ролан Гаррос», а в США может определиться второй финалист Кубка Стэнли.
20/05 22:00Футбол
Хасанби Биджиев: Коробова в прошлом году проверяли на допинг. Проблем не былоИгрока курского «Авангарда», клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрия Коробова подозревают в применении запрещенных препаратов.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/05 19:30Футбол
«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
22:51 Футбол «Атлетико» проиграл «Бейтару» в товарищеском матче
22:46 Хоккей Россия забросила шведам шесть шайб во втором периоде
22:38 Хоккей Швеция – Россия. Григоренко и Малкин забросили еще две шайбы (видео)
22:36 Хоккей Капризов и Малкин забросили свои первые шайбы на чемпионате мира (видео)
22:32 Хоккей Швеция – Россия. Капризов забросил первую шайбу на турнире (видео)
22:27 Хоккей Кучеров догнал Нюландера и Ворачека в списке бомбардиров чемпионата мира
22:20 Футбол Чех займет пост спортивного директора «Челси»
22:19 Хоккей Швеция – Россия. Овечкин забил третий гол (видео)
22:17 Хоккей Дадонов догнал Манту и Фролика в списке снайперов чемпионата мира
22:10 Хоккей Швеция – Россия. Дадонов вывел российскую команду вперед (видео)
22:07 Футбол Варан планирует остаться в «Реале»
22:06 Футбол Умтити и Ракитич не намерены уходить летом из «Барселоны»
22:03 Хоккей Швеция – Россия. Анисимов сравнял счет (видео)
21:45 Футбол «Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем
21:44 Хоккей Россия уступает Швеции после первого периода
21:38 Футбол Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
21:30 Хоккей Швеция – Россия. Видео всех голов
21:26 Хоккей Швеция – Россия. Ландеског открыл счет в матче (видео)
21:20 Футбол Ионов может покинуть «Ростов»
21:07 Футбол «Челси» выплатит Конте 9 миллионов фунтов по решению суда
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика