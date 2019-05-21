Швеция – Россия. Григоренко и Малкин забросили еще две шайбы (видео)

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. Доказано Еще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналу Накануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больное Обозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.

Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфинале Объясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.

Матч за первое место в группе! Швеция – Россия – 1:6. Онлайн Следите за матчем вместе с «Советским спортом».

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тура Любопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».