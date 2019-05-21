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21 мая 2019 22:46Хоккей

Россия забросила шведам шесть шайб во втором периоде

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

В Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и России.

После второго периода счет 6:1 в пользу российской команды. Голы во втором периоде забили: Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ ЗДЕСЬ.

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