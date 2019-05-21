Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира Стали известны все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Все четвертьфиналы состоятся 23 мая.

17:15 мск. Канада – Швейцария (Кошице)

17:15. Россия – США (Братислава)

21:15. Финляндия – Швеция (Кошице)

21:15. Чехия – Германия (Братислава)

Напомним, что полуфинальные пары чемпионата мира будут сформированы на основании общего рейтинга по итогам группового этапа в соответствии с регламентом - итоговое положение в группе, количество очков, разница шайб, количество заброшенных шайб, рейтинг сборной. Сборная с наиболее высоким рейтингом сыграет с худшей командой.

Добавим, что в четвертьфинальных, полуфинальных матчах и игре за третье место овертайм будет длиться десять минут. Если шайб заброшено не будет, победитель определится в серии буллитов. В финале серия буллитов не предусмотрена, продолжительность каждого овертайма будет 20 минут.