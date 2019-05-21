Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира

Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфинале Объясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.

Встретимся с США уже в четвертьфинале (ох, ну и расклад!) Стало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.

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Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

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