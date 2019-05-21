Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира

В первом периоде «кленовые листья» отличились дважды: заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута) и Кайл Туррис (9). После перерыва шайбу забросил Джаред Макканн (36).
Канадцы заняли первое место в группе А, американцы остались на четвертой позиции.
В четвертьфинале сборная Канады 23 мая в Кошице сыграет с командой Швейцарии, а команда США в тот же день сразится в Братиславе со сборной России.
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча. Встретимся с США уже в четвертьфинале (ох, ну и расклад!)Стало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира. Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
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