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21 мая 2019 23:23ХоккейСпирин Дмитрий

Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира

Сборная Канады нанесла поражение команде США в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (3:0).

В первом периоде «кленовые листья» отличились дважды: заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута) и Кайл Туррис (9). После перерыва шайбу забросил Джаред Макканн (36).

Канадцы заняли первое место в группе А, американцы остались на четвертой позиции.

В четвертьфинале сборная Канады 23 мая в Кошице сыграет с командой Швейцарии, а команда США в тот же день сразится в Братиславе со сборной России.

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