Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019 - Советский спорт
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21 мая 2019 23:31Хоккей

Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019

Хоккеисты сборной России переиграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии со счетом 7:4.

В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Артем Анисимов (21-я минута), Евгений Дадонов (25), Александр Овечкин (29), Кирилл Капризов (35), Михаил Григоренко (38), Евгений Малкин (38) и Дмитрий Орлов (53). У шведской сборной точные броски на счету Габриэль Ландеског (8), Вильям Нюландер (53), Оливер Экман-Ларссон (57) и Йон Клингберг (59).

Напомним, что ранее на групповом этапе чемпионата мира сборная России также взяла верх над командами Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0). Италии (10:0), Латвии (3:1) и Швейцарии (3:0). Таким образом, российская команда, одержав семь победе, набрала 21 очко и завершила групповой этап на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.

В четвертьфинале турнира российская команда сыграет против сборной США. Матч состоится 23 мая на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.

Чемпионат мира
Групповой этап

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Голы: 1:0 – Ландеског (Петтерссон, Петтерссон, 07:32), 1:1 – Анисимов (Гусев, Кучеров, 20:57), 1:2 – Дадонов (Сергачев, Кузнецов, 24:10), 1:3 – Овечкин (Малкин, Хафизуллин, 28:52), 1:4 – Капризов (Кузнецов,34:39), 1:5 – Григоренко (37:17), 1:6 – Малкин (Задоров, Дадонов, 37:47), 2:6 – Нюландер (Веннберг, 52:02), 2:7 – Орлов (Барабанов, Телегин, 52:57), 3:7 – Экман-Ларссон (Петтерссон, 56:22), 4:7 – Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер, 58:49, бол.)

Вратари: Маркстрем – Василевский
Броски: 37-34
Штраф: 12-6

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