Ларкин получил травму в матче Канада - США - Советский спорт
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21 мая 2019 23:40ХоккейСпирин Дмитрий

Ларкин получил травму в матче Канада - США

Нападающий «Детройта» и сборной США Дилан Ларкин не смог доиграть матч с Канадой (0:3) на чемпионате мира по хоккею.

В первом периоде шайба после броска защитника Филиппа Майерса попала в грудь Ларкина. Нападающий ушел в раздевалку, а после перерыва на льду не появился.

Напомним, сборная США - соперник россиян по четвертьфиналу мирового первенства. Матч состоится 23 мая в Братиславе.

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