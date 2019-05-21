Ларкин получил травму в матче Канада - США

В первом периоде шайба после броска защитника Филиппа Майерса попала в грудь Ларкина. Нападающий ушел в раздевалку, а после перерыва на льду не появился.
Напомним, сборная США - соперник россиян по четвертьфиналу мирового первенства. Матч состоится 23 мая в Братиславе.
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