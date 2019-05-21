Россия и Швеция повторили совместный рекорд результативности на чемпионатах мира Это второй случай за 23 матча России и Швеции на хоккейных ЧМ, когда команды забили 11 шайб.

Самую крупную победу над шведами наши одержали в групповом турнире ЧМ-2012 - 7:3. На том первенстве, кстати, россияне выиграли 10 матчей из 10. А МVP был признан Евгений Малкин.

Сейчас в Братиславе Россия победила «Тре Крунур» - 7:4, хотя вела 7:2 и могла побить рекорд семилетней давности. Зато был повторен рекорд совместной результативности, который шведы и россияне установили на групповой стадии ЧМ-2009. Тогда тоже было заброшено 11 шайб, но дело дошло до овертайма, в котором победили, опять же, наши - 6:5. И весь тот турнир мы прошли без поражений, завоевав титул.

На ЧМ-2019, напомним, у России 7 побед из 7. Впереди плей-офф, в первом раунде которого команда Ильи Воробьева 23 мая сыграет с США.