Кирилл Капризов: После заброшенной шайбы освободил голову от лишних мыслей Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против Швеции (7:4).

- Первый период у нас получился не совсем удачный, было много брака в передачах. В перерыве нам подсказали, как сыграть, что исправить.

Ощущение от первой шайбы? Будто заново родился. После этого освободил голову от лишних мыслей, - рассказал Капризов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что в матче против сборной Швеции Капризов, для которого эта шайба стала первой на турнире, отличился на 35-й минуте встречи, став автором четвертого гола российской команды.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет против команды США, занявшей четвертое место в группе А. Встреча состоится 23 мая в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.