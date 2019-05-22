Кирилл Капризов: После заброшенной шайбы освободил голову от лишних мыслей

- Первый период у нас получился не совсем удачный, было много брака в передачах. В перерыве нам подсказали, как сыграть, что исправить.
Ощущение от первой шайбы? Будто заново родился. После этого освободил голову от лишних мыслей, - рассказал Капризов в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что в матче против сборной Швеции Капризов, для которого эта шайба стала первой на турнире, отличился на 35-й минуте встречи, став автором четвертого гола российской команды.
Добавим, что в четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет против команды США, занявшей четвертое место в группе А. Встреча состоится 23 мая в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.
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