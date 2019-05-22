Илья Воробьев: Второй период со шведами у нас получился ударный

- Второй период у нас получился ударный. В перерыве объяснили ребятам ошибки, указали, как играть. Стало ли ошибкой шведов то, что они сыграли с нами в открытый хоккей? Это их проблемы.
Связка Овечкина и Малкина? Вы все же называете их связкой? Это случилось на пересменке. Что ждем от американцев? У них очень талантливый состав. Скауты их изучали. Будем разбирать их игру, - рассказал Воробьев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что после первого периода сборная России уступала Швеции со счетом 0:1, однако во втором отрезке матча сумела забросить шесть безответных шайб.
В 1/4 финала мирового первенства подопечные Ильи Воробьева встретятся со сборной США, занявшей четвертое место в группе А. Встреча пройдет 23 мая в Братиславе и начнется в 17:15 (мск).
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