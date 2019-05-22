У Кучерова – 30 очков на чемпионатах мира - Советский спорт
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22 мая 2019 00:25Хоккей

У Кучерова – 30 очков на чемпионатах мира

Форвард сборной России Никита Кучеров в матче со шведами набрал 30-е очко за все свои матчи, проведенные на чемпионатах мира.

Нападающий сборной России Никита Кучеров набрал 30 очков (13+17) на чемпионатах мира в 17 играх (в среднем 1,765 очка за игру). Напомним, что на своем дебютном мировом первенстве в 2017 году Никита поделил второе место среди бомбардиров с канадцем Нэтаном Маккиноном – по 15 очков, а самым результативным тогда был россиянин Артемий Панарин – 17 очков (4+13). Сборная России на ЧМ-2017 заняла третье место.

В 2018-м Никита Кучеров в чемпионате мира не принимал участия.

Напомним, что на нынешнем турнире звено, в котором выступает Никита Кучеров, является самым результативным в нашей команде. Сборная России провела уже семь игр и стала единственной командой турнира, не потерпевшей ни одного поражения на групповом этапе.

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