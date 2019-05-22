Александр Овечкин: Правильно играли, не давали шведам передохнуть

- Впечатления о матче?
- Выиграли.
- Давно не видели, как Овечкин забивает с передачи Малкина…
- Все сошлось!
- Второй период - взрыв 6:0…
- Правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление, ритм был хороший, видели все сами.
- В четвертьфинале США, а не Германия - это круто?
- Для вас — может быть, для нас - без разницы, - приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Напомним, что после первого периода сборная России уступала команде Швеции, но во втором отрезке матча сумела забросить шесть безответных шайб, доведя в итоге встречу до победы – 7:4.
Добавим, что четвертьфинале турнира российская команда сыграет против сборной США, которая стала четвертой в группе А. Встреча состоится 23 мая на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе.
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