Александр Овечкин: Правильно играли, не давали шведам передохнуть Нападающий сборной России Александр Овечкин после матча со шведами заявил, что команде без разницы с кем играть в четвертьфинале турнира.

- Впечатления о матче?

- Выиграли.

- Давно не видели, как Овечкин забивает с передачи Малкина…

- Все сошлось!

- Второй период - взрыв 6:0…

- Правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление, ритм был хороший, видели все сами.

- В четвертьфинале США, а не Германия - это круто?

- Для вас — может быть, для нас - без разницы, - приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что после первого периода сборная России уступала команде Швеции, но во втором отрезке матча сумела забросить шесть безответных шайб, доведя в итоге встречу до победы – 7:4.

Добавим, что четвертьфинале турнира российская команда сыграет против сборной США, которая стала четвертой в группе А. Встреча состоится 23 мая на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе.