Александр Овечкин: Правильно играли, не давали шведам передохнуть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 00:43Хоккей

Александр Овечкин: Правильно играли, не давали шведам передохнуть

Нападающий сборной России Александр Овечкин после матча со шведами заявил, что команде без разницы с кем играть в четвертьфинале турнира.

- Впечатления о матче?
- Выиграли.

- Давно не видели, как Овечкин забивает с передачи Малкина…
- Все сошлось!

- Второй период - взрыв 6:0…
- Правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление, ритм был хороший, видели все сами.

- В четвертьфинале США, а не Германия - это круто?
- Для вас — может быть, для нас - без разницы, - приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что после первого периода сборная России уступала команде Швеции, но во втором отрезке матча сумела забросить шесть безответных шайб, доведя в итоге встречу до победы – 7:4.

Добавим, что четвертьфинале турнира российская команда сыграет против сборной США, которая стала четвертой в группе А. Встреча состоится 23 мая на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе.

21/05 23:30Хоккей
Да, ломим! Российская дрим-тим раскромсала сборную ШвецииНаши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
22/05 00:00Хоккей
Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапаРоссия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.
21/05 19:00Футбол
Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧВ минувшее воскресенье «Краснодар» стал девятым российским клубом, завоевавшим право сыграть в Лиге чемпионов.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
20/05 20:45Футбол
Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
21/05 21:00Хоккей
Феерическая победа нашей сборной. Швеция – Россия – 4:7. Как это былоЗа матчем вы могли следить вместе с «Советским спортом».
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
20/05 17:00Футбол
Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больноеОбозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/05 17:30Футбол
Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
Новости
01:57 Хоккей Шайба в матче со шведами стала для Овечкина 35-й на чемпионатах мира
01:30 Хоккей Вячеслав Быков: Третий период немного опустил сборную России на землю
01:20 Хоккей Дадонов, Фролик и Манта возглавляют список снайперов после группового этапа ЧМ-2019
01:02 Хоккей Никита Задоров: Если хочешь занять первое место, надо обыгрывать всех
00:55 Хоккей Нюландер обошел Кучерова и Ворачека, став лучшим бомбардиром группового раунда
00:43 Хоккей Александр Овечкин: Правильно играли, не давали шведам передохнуть
00:25 Хоккей У Кучерова – 30 очков на чемпионатах мира
00:24 Хоккей Илья Воробьев: Второй период со шведами у нас получился ударный
00:20 Хоккей Кирилл Капризов: После заброшенной шайбы освободил голову от лишних мыслей
23:47 Хоккей Россия и Швеция повторили совместный рекорд результативности на чемпионатах мира
23:40 Хоккей Ларкин получил травму в матче Канада - США
23:36 Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы
23:32 Хоккей Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира
23:31 Хоккей Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019
23:23 Хоккей Швеция – Россия. Экман-Ларссон отыграл еще одну шайбу
23:23 Хоккей Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира
23:17 Хоккей Швеция – Россия. Нюландер и Орлов обменялись голами (видео)
23:05 Футбол «Ювентус» и «Интер» рассматривают кандидатуру Сарри на пост главного тренера
23:04 Футбол У жены Касильяса обнаружен рак
22:51 Футбол «Атлетико» проиграл «Бейтару» в товарищеском матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика