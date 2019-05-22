Никита Задоров: Если хочешь занять первое место, надо обыгрывать всех - Советский спорт
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22 мая 2019 01:02Хоккей

Никита Задоров: Если хочешь занять первое место, надо обыгрывать всех

Защитник сборной России Никита Задоров перед матчами ¼ финала чемпионата мира в Словакии рассказал о задачах команды.

- Не следили за возможными соперниками. Надо фокусироваться на своей игре. Наша задача – выиграть все матчи турнира и завоевать золото. Нам все равно с кем играть в четвертьфинале. Если хочешь занять первое место, надо обыгрывать всех, - цитирует Задорова пресс-служба ФХР.

Напомним, что за выход в полуфинал турнира российская сборная 23 мая сыграет против команды США. Встреча состоится в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.

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