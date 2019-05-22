Дадонов, Фролик и Манта возглавляют список снайперов после группового этапа ЧМ-2019 Во вторник встречей между сборными России и Швеции (7:4) завершился групповой раунд на чемпионате мира в Словакии.

По его итогам сразу три нападающих записали на свой счет по семь заброшенных шайб: Евгений Дадонов (Россия), Энтони Манта (Канада) и Михаэл Фролик (Чехия).

Отметим, что еще четыре игрока забросили по шесть шайб. Это американец Алекс Дебринкэт, шевд Патрик Хернквист, финн Каапо Какко и россиянин Никита Кучеров.

Добавим, что лучшим бомбардиром группового этапа с 17 очками стал швед Вильям Нюландер, в последний день турнира набравший 2 (1+1) очка и обошедший по этому показателю россиянина Никиту Кучерова и чеха Якуба Ворачека, набравших по 15 очков.