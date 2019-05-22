Вячеслав Быков: Третий период немного опустил сборную России на землю - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 01:30Хоккей

Вячеслав Быков: Третий период немного опустил сборную России на землю

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился впечатлениями от матча группового этапа чемпионата мира между командами Швеции и России (4:7).

- Наши ребята в первом периоде были немного тяжеловаты, но во втором периоде последовали тактические изменения, начали лучше двигаться, обрезали шведов, создавали пространство, численное преимущество - отсюда начали появляться моменты и голы.

Сборная почувствовала вкус голов, вкус комбинаций, а проигранный третий период немного опустил команду на землю. Это тоже неплохо, потому что это возможность для тренера закрутить винтики, чтобы впредь не случилось расхлябанности, - цитирует Быкова ТАСС.

Напомним, что сборная России обыграв Швецию, завершила групповой раунд чемпионата мира с семью победами в семи матчах. В четвертьфинале турнира 23 мая российские хоккеисты сыграют против американской сборной.

19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
21/05 23:45Хоккей
Встретимся с США уже в четвертьфинале (ох, ну и расклад!)Стало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
22/05 00:00Хоккей
Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапаРоссия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/05 00:00Хоккей
Латвия попрощалась с мечтами о плей-офф, а Британия сотворила чудо. Итоги дня на ЧМШвеция с трудом переиграла команду Боба Хартли, а Франция не сумела сохранить прописку в элите.
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
Новости
01:57 Хоккей Шайба в матче со шведами стала для Овечкина 35-й на чемпионатах мира
01:30 Хоккей Вячеслав Быков: Третий период немного опустил сборную России на землю
01:20 Хоккей Дадонов, Фролик и Манта возглавляют список снайперов после группового этапа ЧМ-2019
01:02 Хоккей Никита Задоров: Если хочешь занять первое место, надо обыгрывать всех
00:55 Хоккей Нюландер обошел Кучерова и Ворачека, став лучшим бомбардиром группового раунда
00:43 Хоккей Александр Овечкин: Правильно играли, не давали шведам передохнуть
00:25 Хоккей У Кучерова – 30 очков на чемпионатах мира
00:24 Хоккей Илья Воробьев: Второй период со шведами у нас получился ударный
00:20 Хоккей Кирилл Капризов: После заброшенной шайбы освободил голову от лишних мыслей
23:47 Хоккей Россия и Швеция повторили совместный рекорд результативности на чемпионатах мира
23:40 Хоккей Ларкин получил травму в матче Канада - США
23:36 Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы
23:32 Хоккей Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира
23:31 Хоккей Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019
23:23 Хоккей Швеция – Россия. Экман-Ларссон отыграл еще одну шайбу
23:23 Хоккей Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира
23:17 Хоккей Швеция – Россия. Нюландер и Орлов обменялись голами (видео)
23:05 Футбол «Ювентус» и «Интер» рассматривают кандидатуру Сарри на пост главного тренера
23:04 Футбол У жены Касильяса обнаружен рак
22:51 Футбол «Атлетико» проиграл «Бейтару» в товарищеском матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика