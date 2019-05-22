Вячеслав Быков: Третий период немного опустил сборную России на землю

- Наши ребята в первом периоде были немного тяжеловаты, но во втором периоде последовали тактические изменения, начали лучше двигаться, обрезали шведов, создавали пространство, численное преимущество - отсюда начали появляться моменты и голы.
Сборная почувствовала вкус голов, вкус комбинаций, а проигранный третий период немного опустил команду на землю. Это тоже неплохо, потому что это возможность для тренера закрутить винтики, чтобы впредь не случилось расхлябанности, - цитирует Быкова ТАСС.
Напомним, что сборная России обыграв Швецию, завершила групповой раунд чемпионата мира с семью победами в семи матчах. В четвертьфинале турнира 23 мая российские хоккеисты сыграют против американской сборной.
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