Шайба в матче со шведами стала для Овечкина 35-й на чемпионатах мира Во вторник сборная России сыграла последний матч на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

В заключительной встрече российская команда переиграла шведскую сборную со счетом 7:4. Нападающий сборной России Александр Овечкин на 9-й минуте второго периода этого матча забросил шайбу, ставшую для 35-й на мировых первенствах. Также игра против шведов стала для российского форварда «Вашингтона» 80-й на чемпионатах мира.

Напомним, что Овечкин дебютировал на ЧМ 15 лет назад на турнире в Чехии, а свою первую шайбу забросил в ворота датчан 25 апреля 2004 года в дебютном матче после передач Максима Сушинского и Дмитрия Юшкевича.