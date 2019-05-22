Шайба в матче со шведами стала для Овечкина 35-й на чемпионатах мира

В заключительной встрече российская команда переиграла шведскую сборную со счетом 7:4. Нападающий сборной России Александр Овечкин на 9-й минуте второго периода этого матча забросил шайбу, ставшую для 35-й на мировых первенствах. Также игра против шведов стала для российского форварда «Вашингтона» 80-й на чемпионатах мира.
Напомним, что Овечкин дебютировал на ЧМ 15 лет назад на турнире в Чехии, а свою первую шайбу забросил в ворота датчан 25 апреля 2004 года в дебютном матче после передач Максима Сушинского и Дмитрия Юшкевича.
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