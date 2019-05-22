В последней игре против США на ЧМ сборная России проиграла, трижды ведя в счете Во вторник сборная России матчем против Швеции завершила групповой раунд на чемпионате мира.

Российская команда, одержав семь побед в семи встречах, с первого места вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с командой США.

Напомним, что в последний раз сборные России и США играли на мировых первенствах 16 мая 2017 года (в заключительном туре группового турнира в немецком Кельне), а победу в той встрече праздновали американские хоккеисты - 5:3 (0:1, 3:2, 2:0).

Добавим, что ворота российской команды в той игре защищал Андрей Василевский, отразивший 30 из 34 бросков. По ходу матча сборная России вела со счетом 1:0 (отличился Никита Гусев), 2:1 (Антон Белов), и 3:2 (Никита Гусев, бол.).

Отметим, что в матче из нынешнего состава принимали участие 12 хоккеистов: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Дмитрий Орлов, Сергей Плотников, Иван Телегин и вратари Андрей Василевский и Илья Сорокин (запасной).

Напомним, что четвертьфинальная встреча чемпионата мира между сборными России и США состоится 23 мая в Братиславе.