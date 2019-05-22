Александр Кожевников: Американцам прощают многое, посмотрим, что будет на этот раз Встреча состоится завтра, 23 мая и стартует в 17.15 мск.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой США в рамках ЧМХ-2019.

«У США не очень сильная команда, я не расстроился, что они нам достались. Они будут грубить, многое будет зависеть от судейства, потому что их грубость нам на пользу, большинство у нас есть. Если американцы не успевают, начинают рубить, это всю жизнь у них так! Им прощают очень многое, посмотрим, что будет на этот раз. Все бывает, конечно, но шанс на победу у нас большой.

Американцы – какая-то легковесная командочка, в матче с канадцами это было видно. Хорошие исполнители есть сейчас в каждой команде, у американцев всего пару игроков быстрых, которые могут убежать, это их сильная сторона, а больше ничего нет», – цитирует Кожевникова Sport24.ru.