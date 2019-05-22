Дадонов занял пятое место по результативности игроков сборной России на ЧМ

Нападающий Евгений Дадонов в матче со шведами набрал 2 (1+1) очка. 30-летний хоккеист довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов.
Дадонов вышел на общее пятое место среди хоккеистов сборной России на чемпионатах мира. Выше него расположились только Павел Дацюк (51), Александр Овечкин (64), Евгений Малкин (67) и Илья Ковальчук (86). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Шайба в матче против Швеции стала для Дадонова седьмой на чемпионате мира-2019 в Словакии.
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