Дадонов занял пятое место по результативности игроков сборной России на ЧМ - Советский спорт
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22 мая 2019 13:18ХоккейСметанникова Дарья

Дадонов занял пятое место по результативности игроков сборной России на ЧМ

Накануне сборная России обыграла команду Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019.

Нападающий Евгений Дадонов в матче со шведами набрал 2 (1+1) очка. 30-летний хоккеист довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов.

Дадонов вышел на общее пятое место среди хоккеистов сборной России на чемпионатах мира. Выше него расположились только Павел Дацюк (51), Александр Овечкин (64), Евгений Малкин (67) и Илья Ковальчук (86). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Шайба в матче против Швеции стала для Дадонова седьмой на чемпионате мира-2019 в Словакии.

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