Сергей Барбашев: Иван вырос как игрок и сам понимает, что нужно делать - Советский спорт
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22 мая 2019 14:14ХоккейСпирин Дмитрий

Сергей Барбашев: Иван вырос как игрок и сам понимает, что нужно делать

Бывший игрок «Сибири» Сергей Барбашев прокомментировал успехи своего брата Ивана в плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы регулярно созваниваемся и списываемся. Практически каждую его игру смотрю в плей-офф. Здорово они сейчас играют. После Нового года команда встряхнулась и сейчас показывает сильный хоккей.

Ему 23 года, и он играет в сильнейшей лиге мира. У него есть там у кого советы спрашивать. Иван вырос как игрок и сам понимает, что и как нужно делать. Проводит очень хороший сезон. При его игровом времени, где нет большинства, у него хорошая статистика», - рассказал Сергей Барбашев в интервью Life.ru.

Напомним, Иван Барбашев защищает цвета «Сент-Луис Блюз» в НХЛ. В финале розыгрыша Кубка Стэнли его команда сразится с «Бостоном».

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