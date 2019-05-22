Владислав Третьяк: У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов - Советский спорт
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22 мая 2019 15:01ХоккейГичунцев Артур

Владислав Третьяк: У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов

Турнир проходит в Словакии и завершится 26 мая.

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался после победы сборной России над командой Швеции (7:4) в заключительном туре группового этапа ЧМХ-2019, а также дал комментарий перед игрой с американцами в ¼ финала.

«В первом периоде, конечно, шведы доминировали. Два удаления у нас было, вратарь нас спасал, надо сказать ему спасибо. А во втором периоде наша команда сыграла просто превосходно, (в итоге) забила 7 шайб. В конце немножко расслабились, стали беречь себя на следующую игру, но показали класс, показали характер. Вот такой хоккей люди любят, это интересно.

На руку ли нам игра с США на стадии 1/4 финала? Мое мнение: лучше сыграть против американцев, против чехов или против шведов, потому что они играют в открытый хоккей. У нас много хоккеистов, которые играют в Северной Америке, поэтому, я думаю, будет интересный хоккей. У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов, но надо играть как во втором периоде матча со шведами, тогда нам равных не будет», – сказал Третьяк в интервью пресс-службе ФХР.

Матч со сборной США россияне проведут завтра, 23 мая. Начало встречи – 21.15 мск.

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