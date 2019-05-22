Павел Буре: При должной концентрации сборной России по силе любой соперник Накануне национальная команда обыграла сборную Швеции (7:4).

Бывший форвард сборной России Павел Буре высказался перед матчем национальной команды со сборной США в рамках ¼ финала ЧМХ-2019.

«Мне понравилась игра нашей команды на групповом этапе. Штабу сборной удалось собрать очень хороший подбор игроков во всех линиях, видна система игры, мы действуем с запасом. Но сейчас групповой этап нужно оставить в стороне, вынести всё, что удалось наработать там, в плей-офф.

Всё начинается с чистого листа. Все наши игроки выступают в сильных клубах и хорошо знают, что такое матчи на вылет. При должной концентрации и самоотдаче нам по силе любой соперник», – сказал Буре «Чемпионату».

Встреча сборных России и США состоится завтра, 23 мая и стартует в 21.15 мск.