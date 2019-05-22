Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами

Об этом сегодня сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев.
Напомним, матч Россия – США состоится 23 мая. Игра начнется в 17:15 по московскому времени в Братиславе.
Россияне заняли первое место в группе В, американцы финишировали четвертыми в группе А.
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