Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами - Советский спорт
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22 мая 2019 16:40ХоккейСпирин Дмитрий

Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами

Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой США.

Об этом сегодня сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Напомним, матч Россия – США состоится 23 мая. Игра начнется в 17:15 по московскому времени в Братиславе.

Россияне заняли первое место в группе В, американцы финишировали четвертыми в группе А.

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