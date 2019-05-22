Михайлов: Сборная России не может отыграть от начала до конца на одном высоком уровне

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов – о победе сборной России над командой Швеции в заключительном матче группового этапа ЧМХ-2019 (7:4).
«В матче со шведами сборная России отлично сыграла во втором периоде. Что касается третьего периода, то могу сказать, что это у нас где-то в крови – мы не можем отыграть от начала до конца на одном высоком уровне. Когда игра со шведами уже была практически сделана, мы положили в замечательную копилку маленькую ложечку дегтя.
Если в этом матче можно закрыть на такое глаза, хотя все равно осадок остается, то в завтрашнем четвертьфинале против американцев такого делать нельзя, я уверен, что наша команда этого не сделает», – цитирует Михайлова ТАСС.
Встречу со сборной США команда Ильи Воробьева проведет 23 мая в Братиславе. Начало поединка – 17.15 мск.
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