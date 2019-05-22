Годро и Ларкин пропустили тренировку сборной США перед матчем с Россией Нападающие сборной США Дилан Ларкин и Джонни Годро не приняли участия в тренировке команды перед матчем чемпионата мира против сборной России.

Напомним, Ларкин получил повреждение в матче американцев со сборной Канады (0:3), когда принял на себя бросок Филиппа Майерса в первом периоде. Дилан ушел в раздевалку и не смог продолжить встречу.

О причинах отсутствия на тренировке Годро не сообщается.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - США состоится 23 мая. Встреча начнется в Братиславе в 17:15 по московскому времени.