Годро и Ларкин пропустили тренировку сборной США перед матчем с Россией - Советский спорт
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22 мая 2019 20:10ХоккейСпирин Дмитрий

Годро и Ларкин пропустили тренировку сборной США перед матчем с Россией

Нападающие сборной США Дилан Ларкин и Джонни Годро не приняли участия в тренировке команды перед матчем чемпионата мира против сборной России.

Напомним, Ларкин получил повреждение в матче американцев со сборной Канады (0:3), когда принял на себя бросок Филиппа Майерса в первом периоде. Дилан ушел в раздевалку и не смог продолжить встречу.

О причинах отсутствия на тренировке Годро не сообщается.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - США состоится 23 мая. Встреча начнется в Братиславе в 17:15 по московскому времени.

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