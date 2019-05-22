Годро и Ларкин пропустили тренировку сборной США перед матчем с Россией

Напомним, Ларкин получил повреждение в матче американцев со сборной Канады (0:3), когда принял на себя бросок Филиппа Майерса в первом периоде. Дилан ушел в раздевалку и не смог продолжить встречу.
О причинах отсутствия на тренировке Годро не сообщается.
Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - США состоится 23 мая. Встреча начнется в Братиславе в 17:15 по московскому времени.
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