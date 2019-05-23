Леон Драйзайтль: Рады, что в четвертьфинале ЧМ-2019 попали на Чехию, а не на Россию Нападающий «Эдмонтона» и сборной Германии Леон Драйзайтль заявил, что немецкая команда готова была играть в четвертьфинале чемпионата мира с любым соперником.

- Мы были готовы играть с любой сборной в четвертьфинале и бороться за победу, но хотелось всё равно подняться повыше в группе, поэтому сделали все от нас зависящее в матче с Финляндией и выиграли. Если бы пришлось играть с Россией, мы бы сделали все для успеха, но рады, что в итоге попали на Чехию, хотя соперник тоже не из простых. У этой команды, как и у русских, шведов, американцев и канадцев, много звезд из НХЛ, поэтому в плей-офф легко не будет ни с кем, - приводят слова Драйзайтль «Известия».

Напомним, что четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Словакии состоятся в четверг, 23 мая. Игра сборных Германии и Чехии пройдет в Братиславе и начнется в 21:30 по московскому времени. Ранее в Братиславе проведет свою четвертьфинальную встречу российская команда, соперником которой станет сборная США.

Два других матча 1/4 финала чемпионата мира Канада - Швейцария (17:15 мск.) и Финляндия - Швеция (21:15 мск.) пройдут в Кошице.