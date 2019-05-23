Сегодня сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМХ-2019 с командой США - Советский спорт
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23 мая 2019 08:10ХоккейСпирин Дмитрий

Сегодня сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМХ-2019 с командой США

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею-2019.

В 17:15 по московскому времени в Братиславе сборная России начнет свой матч с командой США. Одновременно канадцы в Кошице будут играть со сборной Швейцарии.

А в 21:15 начнутся встречи Чехия - Германия и Финляндия - Швеция.

Сборная России выиграла все свои матчи на групповом этапе и заняла первое место в группе В. Американцы стали четвертыми в группе А, уступив канадцам и словакам.

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