Сегодня сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМХ-2019 с командой США Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею-2019.

В 17:15 по московскому времени в Братиславе сборная России начнет свой матч с командой США. Одновременно канадцы в Кошице будут играть со сборной Швейцарии.

А в 21:15 начнутся встречи Чехия - Германия и Финляндия - Швеция.

Сборная России выиграла все свои матчи на групповом этапе и заняла первое место в группе В. Американцы стали четвертыми в группе А, уступив канадцам и словакам.