ФХР презентовал на конгрессе ИИХФ чемпионат мира 2023 года

На конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе прошла презентация чемпионата мира 2023 года, который пройдет в Санкт-Петербурге.
«Мы уже проводили семь таких турниров (чемпионатов мира) и проводили на высшем уровне, – приводит «Р-Спорт» слова президента ФХР Владислава Третьяка. – Традиционно мы возводим новые объекты к большим турнирам, которые еще долго служат развитию спорта в нашей стране».
Напомним, в предыдущий раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году. Тогда матчи турнира принимали Москва и Санкт-Петербург.
В следующем году чемпионат мира пройдет Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021-м – в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022-м – в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2024-м – в Остраве и Пардубице (Чехия), в 2025-м – в Мальме и Гетеборге (Швеция).
В четверг на нынешнем турнире в Братиславе и Кошице пройдут матчи ¼ финала. В 17:15 (мск) начнется матч Россия – США.
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